Partir en livre, du 19 au 30 juillet 2017

Découvrez la grande fête du livre pour la jeunesse du 19 au 30 juillet à côté de chez vous et sur votre lieu de vacances, cet été "Partez en livre !"

A l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation est organisée par le Centre national du livre, avec le soutien du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

La bande annonce

Le programme de Partir en livre se décline en diverses initiatives originales et variées rendues possibles grâce à une mobilisation très large des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés. Transmettre le plaisir de lire est au cœur des actions mises en œuvre pendant cette manifestation nationale, populaire et festive. Partir en livre veut amener le livre au plus près des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, bibliothèques et librairies hors les murs, spectacles et jeux… Les animations proposées dans toute la France sont autant d’invitations à lire et aimer lire en toute liberté pour les tout-petits comme pour les jeunes adultes, sur leurs lieux de vacances ou près de chez eux.

Partir en livre, en 2017, c’est :

>> 1 événement de lancement national :

Mercredi 19 juillet à Pantin (Ile-de-France), au cœur du parc d’attractions littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint- Denis. Plus d'infos

>> 1 événement dédié aux adolescents :

Les jeudi 27 et vendredi 28 juillet à Bordeaux « Lire en bande organisée » recevra les jeunes de 13 à 17 ans à la station Ausone de la librairie Mollat pour une série d’événements surprenants, novateurs, festifs et dynamiques ! Plus d'infos

>> 68 événements régionaux labellisés par le CNL dans toute la France avec des centaines animations originales.La carte des labellisés

>> Des milliers d’événements proposés par des associations, bibliothèques, libraires, éditeurs, collectivités territoriales, campings… pour tous à côté de chez vous ! La carte de tous les événements

>> Des centaines d’opérations avec les partenaires officiels. Plus d'infos

Vous aussi participez !

Cette année encore, du 19 au 30 juillet, nous vous donnons rendez-vous pour « partir en livre », la troisième édition de la grande fête du livre. Une fois encore installée au cœur de l’été, la fête a toujours la même ambition : toucher le plus de public possible, enfants, adolescents, parents et grands-parents, qu’ils partent en vacances ou non, avec des livres qui viennent à leur rencontre, les surprennent et les conquièrent.

Partir en livre ? Oui, parce que, qu’on puisse ou non partir, on part toujours avec un livre, on navigue, on rêve, on sauve le monde, on aime, on rit, on pleure… Un livre est un voyage. En 2017 aussi, auteurs et éditeurs, libraires et bibliothécaires, animateurs, bénévoles, élus…