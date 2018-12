Pas de Noël sans jouet : assistez au conte musical Victor et le ukulélé le 19 décembre à la 2Deuche à Lempdes

Rejoignez-nous avec vos enfants, le mercredi 19 décembre à partir de 15h à la 2deuche de Lempdes, pour assister au conte musical Victor et le ukulélé. En apportant un jouet neuf vous participerez à notre opération Pas de Noël sans jouets à destination des enfants défavorisés.

Kandid et Frank Arbaretaz

Lempdes, France

Les partenaires de Pas de Noël sans jouet

Le Crédit Mutuel Massif Central et France Bleu Pays d'Auvergne organisent cet année encore "Pas de Noël sans jouets" en partenariat avec la 2Deuche à Lempdes et le Novotel Clermont Brézet, le mercredi 19 décembre de 15h à 18h.

Un jouet neuf pour assister au conte musical Victor et le ukulélé

Venez nous rejoindre avec vos enfants. En échange d'un jouet neuf vous pourrez assister au spectacle (un jouet = une place). Jean-Luc Guillet et l'équipe de France Bleu Pays d'Auvergne seront sur place pour une émission spéciale entre 16h et 19h.

L'après-midi sera ponctuée par différentes animations et un goûter. Le Père-Noël sera également sur place, accompagné par Aurélien Rougerie.

Comment obtenir vos places ?

Il y a deux séances : une à 15h, l'autre à 18h. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles en échange d'un jouet neuf. Le placement est libre. Nous vous conseillons fortement de réserver vos billets directement auprès de la 2Deuche au 04.73.83.74.78, afin d'éviter toute déconvenue.

L'histoire de Victor et le ukulélé

Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou presque...

Il a un problème « de taille », dans tous les sens du terme ! Il est si petit que ses camarades le remarquent à peine, ou alors se moquent de lui.

Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le cours de sa vie...

L’estime de soi, le regard des autres, la course incessante des adultes et le manque de temps pour faire grandir les rêves ; autant de sujets abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce conte initiatique sur le thème de la différence.

Grâce à des textes ciselés et la complicité du multi-instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne dans son univers poétique et sensible, en faisant swinguer avec douceur une chanson gracile aux accents pop-folk.

Si le ukulélé est au centre de l’histoire, pas moins de sept instruments à cordes pincées vont ponctuer le spectacle autant de tailles, de sonorités et de caractères à découvrir !