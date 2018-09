Au magasin Cultura de Bègles, le 20 octobre à 15h00

Son nouvel album, très attendu, sort le vendredi 12 octobre (*). Artiste « France Bleu », Pascal Obispo vous donne rendez-vous samedi 20 octobre au magasin Cultura de Bègles pour une séance de dédicaces à ne rater sous aucun prétexte ! Un disque synonyme de retour aux sources pour le chanteur, qui nous livre des chansons pop-rock, avant de repartir en tournée début 2019 à travers la France et la Belgique. (En concert au Rocher de Plamer à Cenon, le 6/02)

Des collaborations exceptionnelles

Pour ce nouvel album, le chanteur a invité Calogero, Benjamin Biolay, Youssou N’Dour ou encore Christophe, sans oublier un duo inattendu avec son épouse Julie. 18 titres qui nous dévoilent un univers entre engagement et hommages avec des textes ciselés et des mélodies accrocheuses. A noter que le chanteur sera le parrain du Téléthon, les 7 et 8 décembre prochains.

(*) Journée spéciale Obispo sur France Bleu Gironde