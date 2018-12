Pascal Obispo, la tournée 2019 avec France Bleu

Pascal Obispo revient pour une nouvelle tournée dans toute la France à compter du mardi 15 janvier 2019 avec France Bleu !

Entre chanson, pop et rock, Pascal Obispo enthousiasme ses fans... Ses concerts donnent toujours lieu à de grands moment de communion avec son public !

Il est en concert à la Salle Pleyel à Paris les 12 et 13 février 2019 et en tournée toute la France et en Belgique de janvier à décembre 2019 !

Pascal Obispo était l'invité d'Arnold Derek dans France Bleu Soir, lors de la sortie le 12 octobre dernier de son dernier album Rien ne dure

France Bleu soir, l'invité Copier

La tournée 2019

Tournée 2019 - Pascal Obispo © Radio France

Découvrez ici le planning complet de la tournée