Passeport de l'été 2019 : découvrez l'Aven d'Orgnac, en Ardèche

L'Aven d'Orgnac, à deux pas des Gorges de l'Ardèche, est un site aux multiples facettes : une grotte aux dimensions pharaoniques, la cité de la Préhistoire, des animations préhistoire, des sorties spéléo (dès 7 ans et pour les plus sportifs d'entre nous).

L’aven d’Orgnac est l’un des plus importants sites d’Europe par sa taille et par la richesse de ses concrétions et c’est la deuxième grotte la plus visitée en France. La fascinante exploration entraîne les visiteurs jusqu’à 120 mètres sous terre, grâce à un escalier de 720 marches. La remontée se fait par un ascenseur !

La première salle se révèle gigantesque, absolument impressionnante, avec, au plafond, l’orifice par lequel Robert de Joly et son équipe pénétrèrent pour la première fois en 1935. Plusieurs salles, toujours plus profondes, reliées par des volées d’escaliers, nous permettent d’approcher toutes sortes de merveilles.

On découvre progressivement, et grâce à un éclairage soigné, d’incroyables « piles d’assiettes », une forêt de « palmiers », un somptueux « buffet d’orgue », de majestueuses draperies et, enfin, une salle rouge qui doit sa couleur à de l’argile ferrugineuse. Un spectacle son et lumière conclu la visite à 120 mètres sou terre.

- JM. André

La Cité de la préhistoire installée dans un bâtiment contemporain entouré de belles terrasses paysagées, l’exposition permanente offre une muséographie exemplaire : écrans tactiles, bornes interactives, maquettes et reconstitutions jalonnent un parcours à la fois chronologique et thématique, permettant d’évoquer en détail le quotidien des hommes du Paléolithique jusqu’à l’âge du fer.

Nouveautés 2019

Visites immersives dans les réseaux non accessibles de la grotte.

Orgnac Immersions : film en 360° de 12 minutes.

Présentation ludique (vidéos, manipulation d’objets, animaux grandeur nature...) des fouilles archéologiques menées par le CNRS et des équipes roumaines.

Visites œnologiques une fois par mois, en partenariat avec les Vignerons Ardéchois / Néovinum. Dégustations des meilleures cuvées des Vignerons Ardéchois à 50 mètres sous terre !

