Passeport de l'été 2019 : découvrez la Ferme aux crocodiles, dans la Drôme

Passeport de l'été 2019 : découvrez les Jardins secrets, en Haute-Savoie

Situés entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent une mosaïque de jardins aux inspirations très variées. Une évasion bucolique et originale sur 7000 mètres carrés pour les curieux de tous âges qui aiment jardiner, bâtir, décorer, imaginer et rêver.