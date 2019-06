Passeport de l'été 2019 : découvrez la grotte de Choranche, en Isère

Nichée dans la nature exubérante du cirque de Choranche, dans le massif du Vercors, la grotte de Choranche fait partie des plus belles grottes de France.

Aux portes du Vercors, vous allez admirer des stalagmites, stalactites fistuleuses, rivières et lacs émeraude sous terre. La Grotte de Choranche, naturellement cristalline et étincelante, conserve une fraîcheur bien agréable durant l'été.

Pendant environ une heure, vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé, en explorant deux galeries qui s’illumineront au rythme de vos pas. Au cours de votre visite, vous rencontrerez un animal rescapé de l’époque des dinosaures : le protée, curieuse créature. Puis, votre guide vous emmènera jusqu’à la majestueuse "salle de la cathédrale" pour assister au spectacle son et lumière.

Les stalactites fistuleuses surplombent les lacs et les rivières souterraines, les salles de plus de 30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur permettent des perspectives souterraines remarquables !

Ouverte au public depuis 1967, la Grotte de Choranche version touristique est née de la passion de trois spéléologues du territoire désireux de faire découvrir le monde souterrain au plus grand nombre, en aménageant l'exceptionnelle grotte de Coufin, appelée aujourd'hui grotte de Choranche.

Depuis maintenant 18 ans, Laurent Garnier, fils d'un des trois acquéreurs, poursuit l'aventure touristique : entouré d'une petite équipe de six personnes, il a conservé la dimension familiale de l'entreprise et oeuvre à la mise en lumière et à la préservation de ce milieu pittoresque et fragile.

Au cours de la visite, le guide vous parlera de l’histoire humaine de la cavité : de la découverte aux premières explorations, et de l'aventure spéléologique qui continue plus loin que les parties aménagées. Il vous initiera à la magie du pouvoir de l'eau lorsqu'elle traverse un massif calcaire et devient alors source de création de milliers de stalactites fistuleuses. Ces stalactites sont de véritables pailles de calcite d'une blancheur cristalline, très fragiles, suspendues aux plafonds de la grotte, elles peuvent atteindre plus de trois mètres de long.

Dans le cadre d’un programme de sauvegarde de l’espèce, la grotte de Choranche héberge le plus grand prédateur de l'univers souterrain : le protée. Mesurant au maximum 35 centimètres, cet animal cavernicole de légende, originaire de Slovénie, est des plus fascinants : aveugle, dépigmenté, capable de jeûner plusieurs mois à la suite, il peut vivre jusqu'à 80 ans !

La visite se poursuit au fil des eaux impétueuses de la rivière Chevaline, vous serez accompagnés par les éclairages dynamiques et tout en mouvement de la galerie Serpentine.

Infos pratiques

