Passeport de l'été 2019 : découvrez le Château de Bouthéon, dans la Loire

Surplombant la plaine du Forez, le Château de Bouthéon, près de Saint-Etienne, est un des monuments phares du département de la Loire.

La Loire, c’est le plus long fleuve de France. 1006 kilomètres, ça en fait de la rive pour y construire des châteaux; Alors évidemment, Bouthéon n’a pas grand-chose à voir avec Chambord ou Chenonceau. Plus au sud, plus petit, plus insolite aussi… Dans cette ancienne forteresse médiévale devenue résidence renaissance puis musée dédié au territoire du Forez et au fleuve Loire, ce sont les fantômes qui font la visite, les tableaux parlent, les métiers tissent encore et les poissons nagent en sous-sol.

Dehors, les animaux de terroir côtoient les légumes bio cultivés pour les écoliers du coin, et la grande halle est le point central des nombreuses manifestations qui se déroulent tout au long de l’année dans le parc. Sympa la vie de château, non ? De nombreuses animations sont proposées cet été pour les familles : enquête au château ou au musée, chasse au trésor, balade contée ou en calèche, visite guidée du parc animalier ou du château.

Une grande expo photo

A découvrir cette année dans le château : une grande exposition photographique sur le département de la Loire.Depuis la cime des monts du Forez, du Lyonnais et du Pilat jusqu’à l’immense plaine arrosée par le fleuve éponyme et ses affluents, la Loire révèle une exceptionnelle diversité de paysages.

Depuis le nord qui rappelle la Bourgogne voisine, jusqu’au Sud-Est qui évoque déjà la Provence, les 4781 kilomètres carrés du département de la Loire sont le terrain de jeu préféré de Blandine Barriol, Sylvain Rolhion et Armel Noiry. Ces trois passionnés d’images ont choisi de vous faire découvrir ce territoire comme vous ne l’avez jamais vu.

Comptez de une heure à une heure et demi de visite du château et environ une heure et demi de balade pour le parc. Un musée permet de découvrir le territoire du Forez sous toutes ses facettes tout en parcourant l’aile médiévale du château.

Un aquarium dédié au fleuve Loire, totalisant 60.000 litres d’eau et 36 espèces de poissons, et situé dans les caves de l’aile Renaissance. Enfin, associé à des jardins thématiques, un parc animalier abritant près de 40 races domestiques souvent méconnues.

Au départ du château, vous pouvez également profiter du circuit de randonnée des trois ports, long de 13 km et comportant des panneaux d’information sur le patrimoine local.

Un restaurant se trouve à proximité immédiate du château et le parking est gratuit.

Le Château de Bouthéon fait partie du Passeport de l'été 2019

Il est à gagner ici ou en écoutant France Bleu Isère, France Bleu Saint-Etienne Loire, France Bleu Pays de Savoie ou France Bleu Drôme Ardèche.

À vous de jouer !