Passeport de l'été 2019 : découvrez le Domaine des fauves, en Isère

Le Domaine des Fauves est un parc zoologique, à dimension familiale, présentant plus de 200 animaux et des animations d’exception. Il est situé à 45 min de Lyon, 40 min de Grenoble et 35 min de Chambéry. Le parc permet une concrète proximité avec les animaux, tout est mis en œuvre pour les approcher

Pour toute la famille, il permet de découvrir la plus grande collection de prédateurs en Auvergne-Rhône-Alpes : lions, tigres, guépards, jaguars, loups, rapaces. Dans un cadre accessible à tous.

De nombreuses animations

Spectacle « Prédateurs des cieux », présentant des oiseaux carnassiers.

Les nourrissages quotidiens commentés en direct.

Des activités sur rendez-vous comme les séances d’immersion concernant le métier de soigneur animalier.

Se restaurer

Un restaurant « Félin l’un pour l’autre » accessible pour tous. Un lieu unique où l’on peut déjeuner sur la terrasse face aux jaguars !

Un snack au cœur du parc. « Le Bivouac » avec terrasse et salle couverte pour une pause gustative face aux animaux.

Des espaces de pique-nique et aires de jeux adaptés aux enfants.

Nouveautés 2019

Le nouvel enclos des Hyènes, un espace aménagé sur mesure pour les animaux.

Grâce à des lodges, vivez une expérience rare et insolite : dormir aux côtés des loups !

Plus d'infos

