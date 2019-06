Passeport de l'été 2019 : découvrez le Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet, en Isère

Construit en 1924, le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) est l’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises.

Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet, en Isère, propose une promenade insolite au charme rétro, le long des abruptes de la Chartreuse. Construit en 1924, il est l’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises.

Vous vous élevez sur la pente la plus forte d’Europe et gagnez un balcon naturel exceptionnel, ouvert sur la vallée du Grésivaudan et les sommets alpins. A l’arrivée, l’espace muséographique « Le Laboratoire d’Icare », vous offrira une découverte pédagogique autour du thème du vol libre.

Téléphone : 04 76 08 00 02

