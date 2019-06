Passeport de l'été 2019 : découvrez le Musée d’art moderne contemporain de Saint-Etienne

Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole est une institution de référence dans le domaine des arts plastiques. Le Musée propose une programmation d’expositions temporaires d’envergure internationale et valorise une collection majeure d'œuvres des XXe et XXIe siècles.

La collection du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne, à Saint-Priest-en-Jarez, est riche de toiles, sculptures, photographies, objets de design et installations monumentales. Il rassemble plus de 20 000 œuvres. Chaque année, le musée prête 300 à 400 de ces œuvres dans le monde entier, du Japon aux Etats-Unis. Les expositions sont à découvrir sur plus de 25 000 mètres carrés.

Cet été, découvrez la première rétrospective de Pierre Buraglio. Une exposition entre figuration et abstraction, qui rassemble près de 200 oeuvres de 1960 à aujourd’hui.

Ne manquez pas « Coup de pub – Graphisme et publicité en France dans les années 1930 », une exposition qui explore les liens entre art en publicité, mais aussi « Au seuil de soi », l’exposition consacrée à l’artiste sculpteur contemporain Gyan Panchal.

Retrouvez aussi l’exposition des collections du Musée, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme », entre poésie et fiction, imaginaire et inattendu.

Horaires

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Fermé le mardi (sauf pendant les vacances scolaires), les 14 juillet et 15 août.

Fin des expositions le 22 septembre 2018

Rue Fernand Léger 422700 Saint-Priest-en-Jarez

04 77 79 52 52

