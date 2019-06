Passeport de l'été 2019 : découvrez le Parc acrobatique Indian Forest Chartreuse, en Isère

Le Parc acrobatique Forestier Indian Forest Chartreuse vous accueille dans un cadre unique au cœur du parc régional de Chartreuse à seulement 15 kilomètres de Grenoble.

Le Parc acrobatique Forestier Indian Forest Chartreuse vous propose 15 parcours et plus de 150 Ateliers, avec plus d'un kilomètre de tyrolienne et des sauts de Tarzan géants.

Le site accueille les enfants à partir de deux ans dans l’air de jeu des « petits indiens ». Les parcours sont auto-assurés et évolutifs dans la difficulté, l’objectif étant d’arriver à évoluer jusqu’au parcours « Super Noire » pour les plus sportifs culminant à 27 mètres de haut et terminant par un saut de Tarzan géant. Parcours 100% sécurisé par une ligne de vie continue sur tous les parcours.

Nouveautés 2019

Nouvelle terrasse solarium face à Chamechaude avec ses transats recyclés en bois de palettes.

Nouveau parcours rouge, ainsi qu’un espace toboggan vous attendent pour plus de sensations.

Battlefield Rhône-Alpes

Venez découvrir notre activité Battlefield Rhône-Alpes sur le site du parc Indian Forest Chartreuse au Sappey-en-Chartreuse. C’est un jeu de tirs infrarouge en forêt qui se joue par équipe à partir de huit personnes. C’est un jeu de stratégie. Venez vous amuser entre amis, en famille découvrir les différents scénarios. Dix nouvelles armes à technologie SATR et DT1, renforcent les 22 Répliques d’armes, déjà très sophistiquées. Ces armes procurent une qualité de jeu proche de la réalité, mais sans aucun danger !

Se restaurer

Un snack et une aire de pique-nique sont proposés. Le snack vous vend sandwichs, hot dog américains, boissons, café, thé et glaces. Nouveauté : un distributeur de boissons au cœur de la forêt.

