Passeport de l'été 2019 : découvrez le Petit Pays, en Haute-Savoie

Le Petit Pays en été, c’est la découverte de trois sites magiques et hors du commun.

Le Parc des Épouvantails

Avec plus d’une centaine de bonhommes de paille sympathiques qui vous invitent dans leur quotidien et vous ont contacté un programme animé.

Chaque jour, dans un cadre idyllique, aménagé d’espace fleuris et de petits étangs, petites et grands profitent des jeux géants : mikado, chevaux à bascules, jeu de l’oie, course de brouettes et le plus grand labyrinthe dans les arbres d’Europe accessible à tous.

Pendant que les plus calmes profitent des espaces de détentes à proximité. Puis pour en savoir un peu plus sur les hôtes des lieux, ils vous invitent à leurs spectacles, l’un où les épouvantails s’amusent avec leurs amis les chouettes et hiboux, le second où ils vous en apprennent plus sur leur grande passion musicale. Deux rendez-vous drôles et touchants.

Enfin, de nombreux animaux s’épanouissent autour de vous : chèvres, ânes, lama, moutons, serre à papillons. Et cette année, découvrez la patinoire écologique au cœur du parc.

Le Hameau du Père Noël

Qui a dit que le Père Noël n’était là qu’à Noël ? Au Col du Mont Sion, il s’y est installé toute l’année et ouvre les portes de sa maison même en été. Découvrez sa demeure, mais aussi celle du Père Fouettard, de la Mère Noël et du Marchand de Sable dans le grenier des totottes.

Tous seront là chaque jour cet été, pour partager de bons moments au soleil dans le jardin ou à la fraîche dans la maison. cet été, vous pourrez jouer au mini golf avec eux ou arroser les fleurs avec le Père Noël

Le Tout Petit Pays

C’est un petit monde merveilleux qui s’est installé non loin du parc. Venez vous amusez avec fées et elfes et découvrir leur monde merveilleux. Et pour venir jusqu’à eux une navette gratuite vous promène entre le parc des Épouvantails et le Tout petit Pays

