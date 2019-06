Passeport de l'été 2019 : découvrez le train de l'Ardèche

Véritable patrimoine historique et culturel, le chemin de fer du Vivarais emprunte une ligne creusée à flanc de montagne en 1891, surplombant les spectaculaires Gorges du Doux, entre Ardèche et Hermitage.

Classées monuments historiques, les locomotives Mallet ont été entièrement rénovées dans l'atelier de Lamastre. Elles évoluent sur la ligne depuis le début du XXe siècle. De Tournon à Lamastre, le train de 200 tonnes consomme 800 kg de charbon et 4000 litres d’eau. Historiquement, le réseau assurait à la fois un service voyageurs, un service postal et un service marchandises.

A destination, les passagers admirent le retournement de la locomotive à vapeur. Un homme suffit à la manœuvre, il actionne le pont tournant et retourne la locomotive de 44 tonnes à la force des bras !

Au départ de la gare de Tournon-Saint-Jean, chaque année 100 000 voyageurs empruntent, en train à vapeur, les lignes du réseau ardéchois desservant, au départ de Tournon-Saint Jean, les gares de Colombier le Vieux-Saint Barthélémy le Plain, Boucieu le Roi et Lamastre, plaçant le site dans le top cinq des loisirs en Ardèche.

Le Mastrou

C’est le nom que porte depuis plus de 120 ans le train à vapeur circulant jusqu’à Lamastre. Parcourant la totalité des 28 kilomètres de la ligne, ce voyage historique se révèle une expérience inoubliable le long de la vallée du Doux. Après le parcours encaissé des Gorges, les paysages s’ouvrent sur les villages alentours et offrent des panoramas sur la campagne ardéchoise, les châtaigneraies et les vergers. Un arrêt à Boucieu le Roi (mi-parcours) permet à la locomotive de se ravitailler en eau. Au terminus, les voyageurs assistent à son retournement sur la plaque tournante et disposent de trois heures pour visiter la ville de Lamastre et profiter de ses nombreux restaurants. Excursion à la journée.

Nouveautés 2019

Fourgon vélos pour poursuivre la découverte du territoire en parcourant la Dolce Via et la ViaRhôna en correspondance avec le Mastrou. Journée sans voiture pour combiner voyage en train à vapeur et vélorail.

