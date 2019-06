Passeport de l'été 2019 : découvrez les aigles du Léman, en Haute-Savoie

Situé en Haute-Savoie, entre le lac Léman et le Mont-Blanc, le parc propose au public d’admirer plus de 200 oiseaux, de comprendre le mode de vie de plus de 70 espèces et de vibrer à travers ses spectacles d’exception.

Ouvert du 1er juin au 1er septembre 2019, les Aigles du Léman est l’un des plus grands parcs dédiés aux oiseaux de proies, dont la plus grande volière du monde de rapaces « Terre des Aigles » ouverte au public, dans laquelle 60 oiseaux évoluent librement autour de vous sur 18000 mètres carrés.

Le parc présente cinq spectacles quotidiens différents dont un spectacle de chevalerie, un grand spectacle de rapaces, une présentation d’oiseaux aquatiques, le spectacle de fauconnerie équestre et Robin des bois.

Depuis son origine, le parc est un lieu privilégié de sauvegarde et de conservation du monde des rapaces. Plus de trente espèces se sont reproduits depuis son ouverture.

Nouveautés 2019

« La Lagune » est un des nouveautés du parc cette année. Restaurez-vous au cœur-même d'une immense volière dédiée aux aigles européens ! Des aires de jeu et de pique-niques sont à votre disposition.

Le magnifique Lodge au cœur même de l’immense volière « Terre des Aigles » est au sein d'une ancienne ferme savoyarde rénovée avec goût, pour un séjour chaleureux et confortable.

Plus d'infos

Les Aigles du Léman font partie du Passeport de l'été 2019

