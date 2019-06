Passeport de l'été 2019 : découvrez les Jardins secrets, en Haute-Savoie

Situés entre Annecy et Aix-les-Bains, les Jardins Secrets offrent une mosaïque de jardins aux inspirations très variées. Une évasion bucolique et originale sur 7000 mètres carrés pour les curieux de tous âges qui aiment jardiner, bâtir, décorer, imaginer et rêver.

Sur plus de 7000 mètres carrés, les Jardins secrets c'est une mosaïque de jardins, salons, patios, allées, galeries, aux inspirations variées et raffinées, composant ainsi un puzzle unique et audacieux.

Depuis leur ouverture au public en 1994, les Jardins secrets ne cessent de s’agrandir et de s’embellir, offrant chaque année des nouveautés à plus de 32 000 visiteurs”. Ils ont obtenu le label “Jardin Remarquable” en 2018.

Les différents espaces ont chacun leur identité et sont autant d’incitation au rêve : les Loges de la Folie, la Cour des Calades, le Jardin Andalou, l’Allée des Roses, le Jardin de Curé, le Jardin Délice, la Galerie des Palmettes ou la Galerie des Lyres.

L’unité de cet ensemble architectural et paysagé émerge pourtant au travers des éléments fondateurs des Jardins Secrets, toujours présents et toujours renouvelés : le bois, les fleurs, les galets, le mortier de chaux et l’eau.

Infos pratiques

Du 7 juillet au 1er septembre. Tous les jours : de 10h30 à 18h30. Restauration légère à midi jusqu’au 25 août.

Tous les jours : de 10h30 à 18h30. Restauration légère à midi jusqu’au 25 août. Du 2 septembre au 6 octobre. Du lundi au vendredi : de 14h à 17h30. Samedi et dimanche : de 13h30 à 18h.

Du lundi au vendredi : de 14h à 17h30. Samedi et dimanche : de 13h30 à 18h. Formules groupes adultes et enfants sur réservation (visites, repas, goûters, rafraîchissements...)

