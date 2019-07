Passionnément Moselle : (re)découvrez les sites du Conseil Départemental de la Moselle avec France Bleu Lorraine

Propriétés du Conseil Départemental, les sites "Passionnément Moselle" vous permettent de découvrir et partager le patrimoine culturel et naturel de notre belle Moselle. Nous vous invitons sur ces 8 sites incontournables.

Patrimoine remarquable de la Moselle

Des vestiges archéologiques aux jardins d'exception, des monuments du Moyen Âge au musées de peinture en passant par les Châteaux et les étangs à la renommée écologique mondiale, découvrez la magie de ces lieux exceptionnels.

Retrouvez toute l'actualité des différents sites Passionnément Moselle du Conseil Départemental de la Moselle. Une invitation à les (re)découvrir sous un jour nouveau, un éclairage différent, un angle spécifique.

Les 8 sites de Passionnément Moselle

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy

Envie d’évasion, de nature, de découvertes et de quiétude ? Situés à 10 min de Metz, les Jardins Fruitiers de Laquenexy vous proposent une plongée dans la première collection fruitière française grâce à une vingtaine de jardins tous différents et qui mettent tous vos sens en éveil.

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy©CD57

Les temps forts : Du 6 juillet au 1er septembre : Chasse au trésor, graine d'explorateur et la Fête des Jardins et des Saveurs du 4 au 6 octobre (expositions, spectacles et nombreux stands).

Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles

Entrez dans l'intimité de Robert Schuman en visitant sa maison, une demeure lorraine typique des années 1950. Découvrez les débuts de la construction européenne à travers l'espace muséographique interactif. Appréciez l'architecture de la Chapelle fortifiée Saint-Quentin du XIIe s., classée Monument Historique, où repose le Père de l'Europe.

Puis avant de repartir passez un moment de détente et de découverte dans ce jardin surplombant la vallée de la Moselle où s'entremêlent potager et plantes oubliées et ou aimait se ressourcer, Robert Schuman, Père de l'Europe.

Maison de Robert Schuman - ©Moselle Tourisme

Les temps forts : A la lumière des étoiles : Contes d'Europe, 27 juillet / 5 octobre / 14 décembre.

Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion à Gravelotte

Lieu unique en Europe présentant la guerre franco-prussienne de 1870 et l’Annexion de l’Alsace-Moselle jusqu’en 1918, le Musée raconte cette part de l’histoire européenne qui a fait basculer le monde dans les conflits du 20e siècle.

Musée de Gravelotte - ©CG57 / Guillaume Ramon

Les temps forts : Exposition "Espions (1871-1914)" _d_u 22 mai au 06 octobre. Et du 9 février au 15 décembre Nouvelle salle immersive "Les Moissons de la Rage".

Château de Malbrouck à Manderen

Construit à la fin du Moyen âge, le Château de Malbrouck est le seul château du XVe siècle intégralement conservé en Lorraine. Depuis sa première ouverture au public en 1998, il a déjà accueilli plus de 1 500 000 visiteurs et des expositions prestigieuses.

Château de Malbrouck © Radio France - ©Cathy Vaxelaire

Les temps forts : Escape Game : la grande menace au Château de Malbrouck jusqu'au 30 novembre 2019. Exposition "Hergé : une vie, une oeuvre"Du 30 mars au 30 novembre 2019 au Château de Malbrouck

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim

Situé entre Bliesbruck (Moselle) et Reinheim (Land de Sarre), le parc archéologique européen est le lieu idéal pour appréhender les civilisations gauloise et romaine. Découvrez sur plus de 52 ha, une nécropole celtique (500 – 370 av. J.-C.), une villa ainsi qu’une petite ville gallo-romaine (Ier – Ve siècles apr. J.-C.).

Parc archéologique Bliesbruck-Reinheim - ©Moselle Tourisme

Les temps forts : Dimanche en famille, dimanche 4 août à 10h30 et à 15h au Parc Archéologique de Bliesbruck. Vita Romana Les samedi 10 et dimanche 11 août (reconstitution historique, courses de chars, combats de gladiateurs...)

Vita Romana©CD57

Domaine départemental de Lindre à Lindre-Basse

Formidable espace naturel de 1 000 hectares, le Domaine de Lindre est un joyau de la nature constitué de l’étang de Lindre, de 11 étangs satellites, de prairies et de forêts.

Domaine de Lindre - ©_Christophe VOEGELE

Les temps forts : Fête de la Grande Pêche, samedi 16 et dimanche 17 novembre.

Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille

Situé au cœur de Vic-sur-Seille, ce musée départemental, par son nom, rend hommage au célèbre peintre natif de la localité. Exposant quelques 200 pièces sur près de 1 000 m2, il est doté d’un ensemble de toiles qui parcourt la peinture européenne, du XVIe au début du XXe siècle.

Musée Georges de La Tour - ©Conseil Général de la Moselle

Les temps forts : L'ARTelier de Georgesdu 09 février au 15 décembre

Musée Départemental du Sel à Marsal

Installé dans la Porte de France, vestige des fortifications de Vauban, le musée du sel retrace l’histoire de l’exploitation de l'or blanc à travers les techniques de production, de la Préhistoire à nos jours.

Musée du Sel de Marsal - ©Moselle Tourisme

Des mares salées, à l’origine du nom de Marsal, jusqu’à l’impressionnante collection de salières, le visiteur voyage dans le monde du sel sous toutes ses formes.

Passionnément Moselle !

