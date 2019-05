Passionnés de jardin ? Retrouvez-vous ce Dimanche à Perreux !

Le Club des Jardiniers de France est la plus importante association de jardiniers amateurs, qui a pour but de favoriser la connaissance et la transmission des techniques de jardinage.

Le Samedi 02 Juin, le club des Jardiniers de France Loire et l'association des producteurs arts et saveurs du pays Roannais organise son 12 ème troc plantes.

Seul, passionnées, curieux ou en famille; chacun peut participer sauf les professionnels.

Sur place, il sera possible d'échanger des plants de légumes et fleurs, graines, boutures, bulbes, livres et même petit matériel ....

Pour ceux qui n'ont rien à échanger, vous pourrez acquérir des plants et devront en contrepartie faire un don à l’association.

Animation enfants

L'association petits sabots et grandes oreilles proposera des ballades en calèche pour les petits.

Celle ci se bat pour proposer aux personnes qui rencontrent des difficultés, aux familles et accueils de loisirs; de permettre des promenades en compagnie d'animaux.

Ce troc permettra également d'engager des conversations sur l'environnement et de partager des passions.

L'entrée et les emplacements sont gratuits - A partir de 9h30

Restauration et buvette sur place

Réservations repas au 06 08 32 00 62 ou 06 83 04 99 84