"Pat O'May, 23 ans de carrière solo" le 7/10 en direct de Trégueux de 16h à 18h et concert live dès 20h !

Pat O’May est de retour à Bleu pluriel pour fêter ses 23 ans de carrière solo ! Entouré d’invités prestigieux qui ont émaillé son parcours atypique, Pat nous propose un concert unique de 3h dans un univers flirtant avec le rock, le blues, la musique Celtique...

Samedi 7 octobre en direct de la Salle Bleu Pluriel à Trégueux, retrouvez Michel Pagès, Pat O'May et leurs invités de 16h00 à 18h00 ! Puis écoutez le concert live dès 20h00 sur France Bleu Breizh Izel

Michel Pagès | France Bleu Breizh Izel

Cela fait maintenant 23 ans que Pat O'May a débuté sa carrière solo. Après avoir parcouru la France et l'Europe, enregistré pas moins de 9 albums, participé aux opéras rock Excalibur et Anne de Bretagne, composé pour Thalassa et le cinéma, écrit Keltia Symphonia pour le New Symphony Orchestra de Sofia, joué avec Martin Barre (Jethro Tull), Ian Paice (Deep Purple), Alain Parsons, Uli Jon Roth (Scorpions), Norbert Krief (Trust), Dan Ar Braz, Alan Stivell, Ron "Bumblefoot" Thal, Ange, et tant d'autres. Pat a tenu à réunir une partie des artistes avec qui il a collaboré durant toutes ces années pour fêter l'événement et en profiter pour enregistrer son 1er album Live avec France Bleu Breizh Izel !

Un cast en or !!

Ron « Bumblefoot » Thal (Guns’N’Roses/Sons of Apollo)

Patrick Rontat (Jean-Michel Jarre/G3/Jon Lord°

Jonathan Noyce (Archive/Gary Moore/Jethro Tull

Pat Mc Manus Band (Mama’s Boys)

Diabolo (Higelin/Bashung/Christophe)

Le Bagad Bro Kon Kerne

David Hopkins

Louis Soler

Et son Band habituel … ainsi que des invités surprises !!

Pat et ses amis vont revisiter l’ensemble de ses albums pendant 3 h en incluant des inédits ainsi que la projection de vidéos d’archives ! Un spectacle complet où tous les musiciens présents (pas loin de 30 !) vont faire rugir la musique et les guitares !