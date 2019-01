France bleu Picardie vous offre vos places pour le nouveau spectacle des Chevaliers du fiel!

En janvier, les Chevaliers du fiel reviennent en Picardie. Les humoristes de France bleu installent leur "Camping car for ever" le mardi 29 janvier au Tigre de Compiègne et le mercredi 30 janvier à l'Elispace de Beauvais. Une tournée en partenariat avec France bleu.