Infos pratiques

Rue Michel Chasles - Parc Lavoisier 59494 PETITE FORET

Située au centre commercial de Petite-Forêt, à côté de Valenciennes, la salle de concert Les Arènes de Valenciennes est rapidement accessible depuis l'autoroute A23 Lille/Valenciennes et est entourée de plusieurs hôtels et restaurants. Son grand parking permet un stationnement aisé et à proximité