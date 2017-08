Paul, barman et meilleur ami des festayres dacquois

Paul est barman au Txupinazo dans le centre de Dax. Le papa de 33 ans travaille le reste de l'année dans l'industrie chimique. Pendant cinq jours, il change de costume et sert des verres aux festayres. Être barman pendant la feria, c'est convivial mais c'est surtout très physique.

La feria de Dax ce sont ses vacances, Paul travaille dans l'industrie chimique toute l'année mais pendant la feria de Dax, il devient barman. Il fait ça depuis huit ans et des festayres, il en a vu passer devant le bar du Txupinazo dans le centre de Dax. " La journée ce sont plutôt les familles et des personnes entre 25,35 et 45 ans . Le soir, par contre, nous les barmans, on appelle ça la folie. Ce sont tous les jeunes des campings qui débarquent "

Le barman doit faire attention aux comportement de certains clients

Paul travaille avec trois collègues au bar extérieur du Txupinazo, les gens s'agglutinent pour être servi le plus rapidement possible. A la feria, l'état des festayres se voit assez vite depuis le bar : " Quand les gens nous appellent comme des chiens ou sifflent après nous, on ne répond pas et en général, ils comprennent assez vite. Après si ça dégénère, on n'est pas vigile donc on attend que ça passe. "

Le Barman de la feria de Dax doit : " Connaître sa table de 2,3 et 4 et porter des chaussures de sports "

Être barman pendant la feria de Dax c'est sportif, Paul et ses collègues portent tous des chaussures de sport pour servir. Paul rigole : " Ici, tu ne verras pas un mec avec des espadrilles, on a tous des chaussures pour courir le marathon "

Pendant son service, Paul fait attention qui il sert. Le jeune papa et ses collègues ont reçu des consignes très strictes, ne pas servir les festayres qui sont déjà très alcoolisés. Même si, au bout de quelques tournées payées par un client sympathique, Paul a le droit d'offrir un verre : " Ce sont nos clients, ils viennent ici souvent, ils s'amusent et nous aussi. Les fêtes coûtent déjà assez chères donc ça nous fait plaisir d'offrir un verre de temps en temps. " C'est aussi ça, l'esprit des fêtes.