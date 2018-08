Une durée pas inédite, mais rare : la foire aux vins d'Amboise se déroule cet été 2018 en cinq jours. La raison, un jour férié, le 15 août, tombant un mercredi. Les vignerons font donc le pont, pour présenter leur production, très locale, aux amateurs de vin et aux curieux de passage.

Le décor de la foire aux vins n'a pas bougé depuis plus d'un demi-siècle. Thierry, viticulteur qui a connu, raconte-t-il, une cinquantaine d'éditions de l'événement, se souvient de l'époque où le sol était "en terre battue. Maintenant, c'est bétonné, c'est plus confortable pour les clients et pour nous." Petite veste sans manches sur les épaules, il apprécie la fraîcheur du lieu alors que dehors, le soleil brille. "On est à la cave, on est au frais, on est bien !"

Des conditions idéales pour les douze vignerons de la foire, qui profitent de cette occasion rare pour longuement discuter avec leur clientèle. Parmi cette dernière, beaucoup de touristes à la recherche d'un souvenir au goût local, comme Franck et sa famille, venus du nord de la France. Ils ont du mal à se décider. "Ma femme aime beaucoup les vins rouges, mon beau-fils les rosés...en bons nordistes, on peut ramener trois ou quatre bouteilles !" s'amuse Franck.

Un petit marché, mais une large gamme de vins

La foire aux vins d'Amboise ne présente que des vins locaux. Mais, assure Brice Denay, viticulteur et référent de l'événement, la gamme est large et "le public s'y retrouve." Rosé, blanc ou rouge, il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets. Il faut compter un peu moins de dix euros pour les bouteilles les moins chères.