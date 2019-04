Pep's & Zen au château de Thanvillé les 27 et 28 avril 2019

Thanvillé, France

Pep's & Zen, c'est en partenariat avec France bleu Alsace.

La semaine du 22 avril d'ailleurs, participez au jeu du grand défi du matin de 6h à 9h, gagnez à cette occasion ce magnifique cadeau! >

1. Une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner en roulotte dans le parc du Château de Thanvillé

2. Un beau panier de produits bio (légumes, fruits et jus de pommes) offert par la Ferme Saint-Blaise (Valff)



3. Un soin massage en duo offert par le Centre Lotus Vedhyana à Rodern

Fruit d’une alliance entre deux manifestations reconnues, BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace et HYGIANE, le salon de la santé et du bien-être au naturel, PEPS & ZEN est un nouveau rendez-vous de printemps dont la 1ère édition se tiendra les 27 et 28 avril 2019 au Château de Thanvillé (à 15km de Sélestat, 30 km de Colmar). Un concentré de 3 pôles attractifs forts

Un grand Marché bio organisé dans l’état d’esprit de BiObernai : une majorité de producteurs locaux

Un espace Bien-être et santé au naturel organisé et animé dans l'état d'esprit du salon HYGIANE

Et printemps oblige … un pôle Plantes & Jardins : quelle plus belle saison en effet que le printemps pour accompagner nos envies de renouveau dans nos jardins, sur nos terrasses et balcons ?

Toutes les infos: https://www.peps-zen.com/FR

DATES & HORAIRES

Samedi 27 et dimanche 28 Avril 2019 de 10h à 18h

TARIFS

ENTREE GRATUITE POUR TOUS samedi 27 avril jusqu’à 12h

Tarifs (samedi à partir de 12h et dimanche) :

5 €/ 2,50 € (réservé aux étudiants, personnes sans emploi, à mobilité réduite)

Gratuit les 2 jours pour

- les enfants de – 12 ans

- les visiteurs venant en train ou à vélo (parc à vélo à côté de l'entrée)

Bon à savoir : 1 € sur chaque entrée payante sera reversé à l'association Les Amis du Château en contribution à la restauration de la partie la plus ancienne du domaine.

LIEU

Château de Thanvillé

Rue Principale

67410 Thanvillé

www.chateau-de-thanville.com

Idéalement situé en Centre Alsace,

à 3km de Villé,

12km de Sélestat,

30km de Colmar,

45 km de Strasbourg