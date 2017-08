Pépinière en vert: rendez vous les 2 et 3 septembre 2017

France Bleu vous conseil le Parc de la Pépinière de Nancy pour Pépinière en Vert, grand marché aux plantes. Très apprécié des amoureux de la nature, cet événement regroupe plus de 100 exposants venus présenter leurs produits.

Chaque année, Pépinière en Vert reçoit plus de 45 000 visiteurs, la Pépinière de Nancy devient alors un lieu incontournable pour les passionnés de nature !

Pépinière en vert - Ville de Nancy

Très attendue des gourmands de nature, la rencontre annuelle « Pépinière en vert », organisée par les Parcs et Jardins de la Ville de Nancy, se déroulera cette année le samedi 2 et dimanche 3 septembre autour du kiosque et sur la Terrasse de la Pépinière, de 10h à 19h.

La pépinière accueillera plus de 100 exposants venus présenter leurs produits et leurs activités au cœur de ce paradis de verdure nancéiens. seront réunis des jardiniers, des maraichers, des horticulteurs et des pépiniéristes qui proposeront tout un éventail de plantes. l'école de Roville-aux-Chênes ainsi que la société centrale d'horticulture de Nancy seront présentes.

Programme du Samedi 2 septembre

Remises du prix littéraire Émile Gallé et prix jeunesse au kiosque de la Pépinière à 16h30 :

Prix Émile Gallé décerné au livre " Le génie de l'arbre" Bruno Sirven (Édition Actes Sud) Prix Jeunesse décerné au livre "La pointeuse botanique" du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de l'Essonne

Dégustation de minis babas à la mirabelle offerts par le Syndicat des Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle à 17h

La confrérie St-Fiacre célèbrera sa traditionnelle messe à 18H en la cathédrale de Nancy

France bleu en direct de la pépinière :

En direct le samedi de 10h à 12h30 avec Jérôme Prod'homme

11h10 : Pierre Didier-Jean - Directeur des Parcs et Jardins (Pépinière en Vert, ses objectifs et évolutions)

11h20 : Stéphane Harter - Chef de service développement et information (le jardin éphémère 2017 et l'année dédiée à l'arbre à Nancy, festival de l'arbre en juin 2017)

11h40 : Rémi Caritey - Ecrivain, Cueilleur de semences forestières ("un arbre couleur pourpre", projet rédactionnel proposé à l'occasion d'embranchements 2017. Rémi sera à "Pépinière en vert" pour dédicacer son livre)

11h50 : David Wilmart - Enseignant de l'Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (Eplefpa) de Courcelles-Chaussy (La formation des jeunes aux métiers de l'arbre)

12h10 : Maxime Cattaneo-Chargé de mission Direction des Parcs et Jardins ( La labellisation écojardin du parc de la Pépinière de la ville de Nancy et politique en matière d'écologie urbaine)

Samedi 14h00 enregistrement de l'émission de cuisine du dimanche matin.

Un peu d'histoire :

Le parc de la Pépinière doit son nom et son plan en damier à sa fonction initiale : celle de pépinière royale, c'est-à-dire de réserve arboricole fondée par Stanislas Leszczyński en 1765 afin de fournir en arbres les routes lorraines. 70 ans ont été nécessaires à la construction complète de cette ancienne pépinière royale, qui fut cédée au roi de France Louis XV par le Duc de Lorraine Stanislas. En 1835, alors qu'elle vient d'être terminée, elle est rachetée par la Ville de Nancy, qui l’ouvre au public et y fait quelques aménagements pour la transformer en parc urbain. Ne manquez pas la roseraie, les différentes statues qui ornent le parc mais surtout, les arbres monumentaux du parc de la pépinière.

Nouveau : cet été 2017, la Pépinière a également été labellisée Ecojardin !

Les plus France Bleu :

Pour en savoir plus sur Pépinière en vert rendez vous à 7h45 vendredi 01 septembre sur France Bleu pour l'interview de Pierre Didier-Jean directeur des parc et jardin de la ville de Nancy

Ce dimanche de 9h à10h Pierre Didier-Jean Directeur des parc et Jardin de la ville de Nancy sera sur l antenne de France Bleu avec Roland Motte pour répondre à toutes vos questions jardinage

INFORMATIONS PRATIQUES :