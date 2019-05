Périgueux : visitez les serres municipales jusqu'au 7 juin

A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, les serres municipales de Périgueux sont ouvertes au public. 1000m2 de fleurs et d'arbustes à découvrir jusqu'au vendredi 7 juin. La rédaction de France Bleu Périgord s'est glissée parmi les premiers visiteurs mardi.

1000m2 de fleurs et d'arbustes ouverts au public pendant deux semaines

Périgueux, France

Des bégonias, des impatientes, des léonotis. Dès son entrée dans la première serre, Solange est conquise :"C'est magnifique, moi je me régale !"

Les serres municipales ont ouverts leurs portes au public lundi et jusqu'au 7 juin à l'occasion de la semaine européenne du développement durable.

C'est très bien parce qu'on voit toutes ces plantes qu'on voit en ville. Les massifs et les ronds-points c'est magnifique à voir.

Du semis jusqu'à la sortie en massif, la Périgourdine de toujours, avait hâte de découvrir l'envers du décor :"C'est très bien parce qu'on voit toutes ces plantes qu'on voit en ville. Les massifs et les ronds-points c'est magnifique à voir. Alors j'étais curieuse de voir les serres."

Solange est un peu jalouse quand même, dans son jardin personnel, ses fleurs ne sont pas aussi colorées :"Je pense qu'ils leur mettent peut-être des engrains, quelque chose qu'on n'a pas nous. Ne serait-ce que du fumier de cheval."

Des fleurs vigoureuses sans pesticides

Mais Didier Torisson, responsable du centre de production de la Mairie de Périgueux n'a rien à cacher : "On n'utilise pas de produits phytosanitaires chez nous. Ni de désherbant, ni d'insecticide, ni de fongicide. On utilise du purin issu des orties. Les gens pourront toucher nos plantes sans craindre d'être intoxiqués."

Laure vient d'ailleurs de les renifler et elle n'a qu'une déception : "C'est une bonne initiative. Le système portes ouvertes c'est super mais je regrette qu'il n'y ait pas de vente."

Il n'y a pas de vente mais de la contemplation au programme. Et jusqu'au 7 juin, vous pourrez aussi découvrir le rucher et ses abeilles.

Des visites guidées et commentées seront également organisées samedi 1er juin dans l'après-midi. Vous pourrez y participer en vous inscrivant à la mairie de Périgueux

Rendez-vous au 50 rue des Prés dans le quartier Saint-Georges de Périgueux pour y découvrir 1000m2 de fleurs, de plantes et d'arbustes.