A l'occasion de la sortie de son nouveau disque : I mo tesori.

12 chansons qui vous feront découvrir son univers parfois joyeux, quelques fois plus sombre mais aussi critique et engagé vis a vis du monde actuel sans oublier des moments plus intimes et personnels.

Pour une belle soirée de découverte et de partage avec : Francis Cabrel, Delfina Girolami, Petru-Santu Guelfucci, etc...