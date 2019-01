PHARENHEIT 7ème festival de danse en Normandie

L’édition 2018 a rassemblé quatre mille cinquante-sept spectateurs pour trente-deux représentations, vingt-et-un spectacles et installations, seize compagnies invitées, des projections de films et de nombreuses actions artistiques. Fort de ce succès le Festival Pharenheit est de retour !

À l’initiative du Phare, Centre chorégraphique National du Havre Normandie, la septième édition du festival Pharenheit se déroulera du 22 janvier au 2 février 2019 au Havre et sur le territoire normand avec la complicité:

au Havre, du Volcan, Scène nationale du Havre, du Tetris, du Théâtre des Bains-Douches, du Petit Théâtre, du MuMa, du Portique, du Conservatoire Arthur Honegger, de la Médiathèque Léopold Sédar Senghor, du Sirius, de la Maison de l’étudiant et de l’hôpital Pierre Janet au Havre.

Du Théâtre Le Passage à Fécamp, du Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, des bibliothèques Georges-Déziré et Louis-Aragon à Saint-Étienne-du-Rouvray, de l’Espace Philippe-Auguste à Vernon, du Théâtre de l’Arsenal à Val-de-Reuil et du FRAC Normandie Rouen à Sotteville-lès-Rouen.

La programmation 2019:

Mardi 22 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

19h — Ouverture du festival Pharenheit — Le Phare

20h — Installation vidéo / Home stories — MATTHIAS MÜLLER — Le Phare

20h30 — COCAGNE — EMMANUELLE VO-DINH — Le Phare

Mercredi 23 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

10h30 — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Bibliothèque Georges-Déziré

15h — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Bibliothèque Georges-Déziré

18h30 — BATTERIE — DAVID WAMPACH — Le Portique

20h — Installation vidéo / Home stories — MATTHIAS MÜLLER — Le Phare

20h30 — COCAGNE — EMMANUELLE VO-DINH — Le Phare

Jeudi 24 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

10h — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Bibliothèque Louis-Aragon

12h15 — CONFIER (création) — MARGOT DORLÉANS — MuMa

14h — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Bibliothèque Louis-Aragon

18h — CONFIER (création) — MARGOT DORLÉANS — MuMa

20h — Installation vidéo / Home stories — MATTHIAS MÜLLERMatthias Müller — Le Phare

20h30 — COCAGNE — EMMANUELLE VO-DINH — Le Phare

Vendredi 25 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

18h30 — Installation vidéo / Home stories — MATTHIAS MÜLLER — Le Phare

19h — HA ! HA ! — MAGUY MARIN — Le Phare

20h30 — COCAGNE — EMMANUELLE VO-DINH — Le Phare

Samedi 26 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

— Parcours Road trip Le Havre – Fécamp — DOMINIQUE BOIVIN + EMMANUELLE VO-DINH + DJ COOK — Théâtre Le Passage, Le Phare

18h — ROAD MOVIE (création) — DOMINIQUE BOIVIN — Théâtre Le Passage

22h — WAVEPARTY (création) — EMMANUELLE VO-DINH — Le Phare

Lundi 28 janvier

20h — UNISSON — ASHLEY CHEN — Théâtre de l'Arsenal

Mardi 29 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

18h30 — PULSE(S) — FILIPE LOURENÇO — Conservatoire Arthur Honegger

20h — Installation vidéo / La gifle — ANNE-SOPHIE MAIGNANT — Le Phare

20h30 — THE PERFECT MOMENT. (création) — KATELL HARTEREAU ET LÉONARD RAINIS — Le Phare

Mercredi 30 janvier

10h30 — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Médiathèque Léopold Sédar Senghor

13-18 — L’AVEUGLEMENT INSTALLATION / FRAMES — MYLÈNE BENOIT / NICOLAS CLAUSS — Le Tetris

15h — UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE — NATHALIE COLLANTES ET JULIE SALGUES — Médiathèque Léopold Sédar Senghor

20h — MON CORPS N’OBÉIT PLUS — YOANN THOMMEREL — Théâtre des Bains-Douches

20h — VACANCES VACANCE — ONDINE CLOEZ — Théâtre des Bains-Douches

Jeudi 31 janvier

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

13-18 — L’AVEUGLEMENT INSTALLATION / FRAMES — MYLÈNE BENOIT / NICOLAS CLAUSS — Le Tetris

13h15 — PERFORMANCE — KATELL HARTEREAU ET LÉONARD RAINIS — Hôpital Pierre Janet

14h30 — BELLES ET BOIS — EMMANUELLE VO-DINH — Espace Philippe-Auguste

18h — PERFORMANCE — KATELL HARTEREAU ET LÉONARD RAINIS — Hôpital Pierre Janet

19h — LIVES — ALI MOINI — Le Phare

20h30 — BELLES ET BOIS — EMMANUELLE VO-DINH — Espace Philippe-Auguste

Vendredi 1er février

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

10h* — DIOTIME ET LES LIONS — MYLÈNE BENOIT ET MAGDA KACHOUCHE — Le Petit Théâtre

13-18 — L’AVEUGLEMENT INSTALLATION / FRAMES — MYLÈNE BENOIT / NICOLAS CLAUSS — Le Tetris

14h* — DIOTIME ET LES LIONS — MYLÈNE BENOIT ET MAGDA KACHOUCHE — Le Petit Théâtre

18h — CONCORDAN(S)E — CAMILLE LAURENS ET JOANNE LEIGHTON — Maison de l'Étudiant

20h — Installation vidéo / 12-11-13 Forth Worth, TX, USA — CLARA PRIOUX ET MARINE PEIXOTO — Le Phare

20h30 — FEEDING BACK (création) — MALGVEN GERBES ET DAVID BRANDSTÄTTER — Le Phare

Samedi 2 février

— Exposition Répétitions — ANTOINE POUPEL — Le Phare

13-18 — L’AVEUGLEMENT INSTALLATION / FRAMES — MYLÈNE BENOIT / NICOLAS CLAUSS — Le Tetris

15h — DIOTIME ET LES LIONS — MYLÈNE BENOIT ET MAGDA KACHOUCHE — Le Petit Théâtre

17h — FEEDING BACK (création) — MALGVEN GERBES ET DAVID BRANDSTÄTTER — MuMa

20h30 — L’ÂGE DU SLOW — THOMAS GUILLAUD-BATAILLE ET MAYA BOQUET — Le Phare

20h30 — VIVACE — ALBAN RICHARD — Le Phare

