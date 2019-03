"Phasmes" un duo main à main entre cirque et danse

France Bleu Provence est partenaire de « PHASMES » ce vendredi 22 mars à 19h30 à l’Espace de l’Huveaune.

Vendredi 22 mars à 19h30 à l’Espace de l’Huveaune

« PHASMES »

Compagnie Libertine - Fanny Soriano

Deuxième partie de soirée : magie de table, illusion et mentalisme avec le magicien Guillaume Vallée, dans le hall de la salle

Depuis “La Piste aux Etoiles“ et le clown au nez rouge, le cirque a beaucoup évolué. Il mêle aujourd’hui d’autres genres (la musique, la danse, comme ici avec Phasmes, le théâtre…) et nous racontent des histoires, celles qui ne peuvent se dire avec les mots, mais avec des corps dont la prouesse technique nous émeut et nous ébahit.

Phasmes est un duo d’acrobates qui nous livre notre humanité profonde, brute et animale, autant que belle et poétique.

Ce spectacle vient de remporter un tel succès au dernier Festival d’Avignon que son carnet de tournée est aujourd’hui complet ! Son passage à La Penne sur Huveaune est donc une chance à saisir…

Tout public à partir de 7 ans

Tarifs : 15, 10, 7 ou 5 euros

Renseignements – réservations : 04 91 24 70 42 – relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Billetterie en ligne sur cette page.