PHOTOS - Coup d'envoi du Street Art Fest à Grenoble

Grenoble, France

C'est le plus grand festival d'Europe de street art.

Le Street Art Fest, dont la programmation complète est à retrouver ici, a débuté vendredi à Grenoble et se poursuit jusqu'au 30 juin. Le festival est organisé par l'association Spacejunk, il propose des expositions, des visites, des conférences et ateliers... Et bien sûr, de nombreuses fresques taille XXL seront peintes puis dévoilées tout le long du mois. Au total, quarante nouvelles œuvres vont venir s’ajouter aux 136 déjà existantes, réparties dans six communes de l'agglomération. Une quarantaine d'artistes, locaux et internationaux, participent à l’événement, dont l'artiste de street art le plus connu au monde : Shepard Fairey, alias "Obey". Il a réalisé, entre autres, le poster de campagne de Barack Obama "Hope" et sera à Grenoble du 11 au 14 juin.

Les fresques réalisées lors des précédentes éditions

Fresque "Food for thoughts" -

Fresque "Grow your interior" -

Fresque "La courbe, Monkey Bird" -

Fresque "La belle mécanique" -

Fresque "Le pigeon voyageur" -