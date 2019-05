PHOTOS - Daniel Riccardo et sa Formule 1 s'invitent sur la Promenade des Anglais

Le pilote australien Daniel Riccardo est venu à Nice faire une démonstration au volant d'une voiture sportive et de sa monoplace. Retour en images sur une journée spectaculaire sur la Promenade des Anglais.

Nice, France

Des pneus qui crissent, des accélérations époustouflantes et des dérapages plus que contrôlés : les quelques milliers de spectateurs venus assister au Roadshow du Grand Prix de France sur la Promenade des Anglais, étaient époustouflés. Un avant-goût avant le Grand Prix de Monaco, qui se déroulera le 26 mai et celui de France, au Castellet (Var) le 23 juin prochain. Le pilote Daniel Riccardo s'est amusé sur le bitume niçois, sur lequel il roulait pour la première fois.

La Formule 1 est de sortie, l’occasion pour @danielricciardo de s’amuser un peu... #Nice06pic.twitter.com/zPnEENR8vY — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 1, 2019

Deuxième démonstration de la journée avec @danielricciardo au volant d’une sportive ! #Nice06pic.twitter.com/DOuQtb2HXs — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 1, 2019

Bain de foule pour le pilote australien après sa démonstration sur la Promenade des Anglais à #Nice06 ! pic.twitter.com/mqtzlbEtxb — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 1, 2019

La voiture sportive est scrutée par les équipes avant le départ © Radio France - Stéphane Maggiolini

La voiture d'une valeur de 300 000 euros était exposée au public © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le cockpit de la monoplace jaune et noire © Radio France - Stéphane Maggiolini