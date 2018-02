Jérôme Prod'homme fait la foire aux andouilles au Val d'Ajol et en est revenu avec un joli titre : membre de la Confrérie des Taste Andouilles et Gandoyaux.

Le Val-d'Ajol, France

La Foire aux Andouilles du Val d'Ajol dans les Vosges Méridionales, c'est 3 jours de liesses, ripailles et traditions avec sa célèbre Confrérie des Taste Andouilles et Gandoyaux dans laquelle Jérôme Prod'Homme a été intronisé ce 19 février 2018 lors du 53ème Chapitre de la docte Confrérie.

La Foire aux Andouilles au Val d'Ajol © Radio France - Fédéric Bélot

Au programme : marché gourmand et forain, marché aux puces, salon du livre régional, salon de l'automobile, chapitre des Confréries... Fixée au 3ème lundi du mois de février par une ordonnance de Louis Philippe (6 août 1831), la Foire aux Andouilles doit son appellation à un arrêté préfectoral datant du 5 octobre 1866.

Le Val d'Ajol est classé site remarquable du goût pour son andouille, le seul en Lorraine. Et il y en a peu en France, nous noterons ceux de l'huitre de Cancale, le champagne, que des produits remarquables.

La véritable andouille du val d'Ajol © Radio France - Frédéric Bélot

Jérôme a eu l'occasion de rencontrer Marianne André-Durut qui a fondé la Confrérie en 1965 et qui ne rate aucune intronisation. En 2018, ce seront 70 nouveaux membres qui seront intronisés.

Cédric Bongeot, chef du restaurant La résidence et Rémi Arnould, chocolatier au Val d’Ajol, étaient les invités de l'émission cuisine avec Jérôme Prod'Homme. Où on a évidemment parlé d'andouille, mais aussi de chocolat, de kirsch, de safran, des escargots, de bluets, de vin et toutes les bonnes choses à déguster au Val d'Ajol.

Jérôme Prod'Homme et ses invités de On cuisine ensemble © Radio France - Frédéric Bélot

L'intronisation dans la Confrérie des Tastes Andouille et Gandoyaux c'est toute une histoire à laquelle s'est soumise Jérôme. Il faut baiser le derrière du petit cochon, dépendre l'andouille, puis baiser la bouche de la petite cochonne, tradition oblige pour faire partie de la Confrérie. Avec un joli diplôme à la clé.

Jérôme intronisé à la Foire aux Andouilles du Val d'Ajol © Radio France - Frédéric Bélot

Et on danse et chante au son de la musique... A l'année prochaine pour un nouveau rendez-vous gourmand au Val d'Ajol.