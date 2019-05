PHOTOS - Quand le tournoi Roland-Garros s'invite à Nice

Nice, France

Terre battue, balle de tennis géante et palmiers : bienvenue à Roland-Garros...mais sur la Côte d'Azur ! Le célèbre tournoi international, dont l'édition 2019 débutera le 26 mai prochain à Paris avec des courts fraîchement rénovés, s'est invité à Nice ce mercredi. "Le but est de faire la promotion de la compétition et de la rendre plus accessible au public qui n'a pas la chance de pouvoir se rendre en région parisienne. C'est la première fois que la Fédération Française de Tennis vient faire cette tournée en province et Nice est la première à nous accueillir", affirme Alain Fischer, secrétaire général de la FFT.

De la raquette de Nadal aux affiches du tournoi, l'exposition retrace l'histoire du tennis © Radio France - Stéphane Maggiolini

Séance photo au milieu du court Simonne Mathieu

Cette manifestation propose aux visiteurs et licenciés du Nice Lawn Club, deux modules. Un premier accueillant une exposition, à l'intérieur de laquelle se trouvent des affiches interactives du tournoi, l'indispensable boutique officielle et une sorte d'historique de la raquette : de la plus ancienne à celle qui sera utilisée par Rafael Nadal lors de la prochaine quinzaine. Le second module est un studio photo virtuel. "C'est la première fois que cette animation est utilisée lors de nos opérations de promotion, elle a un réel succès aussi bien chez les petits que chez les adultes", s'amuse Florian, responsable de l'animation. "On a disposé quinze appareils photos devant un fond vert, les visiteurs posent devant, avec l'informatique on les emmène sur le nouveau court Simonne Mathieu", complète-t-il.

Sue le court niçois, quinze appareils photos sont placés à différents angles devant le fond vert © Radio France - Stéphane Maggiolini

"Accueillir Roland-Garros est une fierté"

Frank Balabanian, président du Nice Lawn Club, accueille cette première délocalisation de Roland-Garros. Pour ce passionné de tennis, "c'est une fierté, ce module donne la possibilité à des enfants d'être virtuellement sur l'un des courts parisiens, de faire un coup droit, un revers, un service. Avec le deuxième module et la vente des produits dérivés, ces gens qui ne peuvent pas se rendre à Paris pour s'acheter le porte-clé, la casquette ou le t-shirt, ont la possibilité de venir se l'offrir ici." Après Nice, la tournée "Rendez-vous à Roland-Garros" se poursuit dans l'hexagone. D'ici le 26 mai, la mythique balle jaune rebondira à Montpellier, Lyon et Strasbourg.