Pierpoljak : Chant

Thomas Broussard : Guitare

Jimmy Zaccardelli : Clavier

Junior McLier : Basse

Manuel Garcia : Batterie

Joël Dos Santos : Son

Production : Cartel Concert

Pierpoljak naît à Paris, et grandit en banlieue parisienne (Savigny-sur Orge- puis Colombes). À la fin des années 70, il évolue comme batteur au sein d'un groupe punk, Samu 92. En 1978, il part pour Londres retrouver des groupes qu'il adule, comme Sham 69, et loge dans un squat où il découvre le reggae, grâce à un voisin anglo-jamaïcain. C'est la révélation ! Après de nombreux voyages, il s'installe dans la Nièvre et décide d'enregistrer son premier album solo chez lui. Le label Barclay lui propose de produire cet album intitulé de son nom de scène, Pierpoljak. Un an plus tard, Clive Hunt, producteur de Jimmy Cliff, Khaled..., l'emmène avec lui en Jamaïque pour enregistrer son deuxième opus, Jamaican Ride. Les concerts s'enchaînent, son public ne cesse de grandir, il réalise d'autres albums. L'un d'eux, Je fais c'que j'veux, est récompensé par un double disque d'or, et lui vaut une Victoire de la musique avec un titre extrait de ce même album. Pierpoljak a marqué une génération avec des titres fameux, Je ne sais pas jouer, Pierpoljak, et de nombreux morceaux tout droit sortis des célèbres studios jamaïcains Tuff Gong. En 2017, il sort son dernier album, Chapeau de paille, et c'est le départ d'une nouvelle tournée, qui lui permet de retrouver ou de découvrir de nombreuses salles, dont l'Aghja ! Entouré de magnifiques musiciens, il propose un show incandescent, généreux et enthousiaste !