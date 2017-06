Pierre Morency vous donne les clés de l'épanouissement

Ingénieur physicien, auteur, conférencier, chercheur et consultant stratégique en commerce et développement des affaires, voila 33 ans qu'il étudie les Lois du Succès et de la Réussite. Ces clés il vous les donne dans "Demandez et vous recevrez".

Dans cet ouvrage déconcertant, il nous incite à nous débarrasser de nos croyances apprises pour les remplacer par d’autres puisées à la source de l’expérimentation. Il fait la démonstration que la Terre est le paradis terrestre et que tout ce qu’il faut faire pour obtenir ce que l’on désire est de le demander. On ne risque pas grand-chose à essayer: pour le moment, seulement 0,9% des gens meurent heureux.

Demandez et vous recevrez

Pourquoi faut-il dire non à la sécurité si l’on veut augmenter ses revenus? Pourquoi faut-il arrêter de travailler plus de 35 heures par semaine? Pourquoi les enfants devraient-ils éduquer les adultes? Pourquoi développer son antenne vertébrale? Pourquoi faut-il tester, tester et encore tester? DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ fournit les réponses à ces questions et à bien d’autres encore.

Pierre Morency, invité de ça vaut le détour Copier

Plus d'infos : pierremorency.com ou sur la page facebook Pierre Morency