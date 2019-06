Pilotez un Mirage 2000 en jouant cette semaine dans la BARAQUAQUIZZ

Ecoutez France Bleu Nord, jouez avec LA BARQUAQUIZZ et tentez de gagner le pilotage d'un Mirage 2000 sur un simulateur chez IMMERSIV à Lesquin. La BARAQUAQUIZZ un jeu de question Quizz du lundi 1er au vendredi 05 juillet 2019, 11h - 12h.

Piloter un Mirage 2000, comme si vous étiez assis seul aux commandes, avec toutes les sensations? ça vous dit ?

OUI ? Alors jouez avec France Bleu Nord . Ecoutez l'antenne et bonne chance au 03 20 55 89 89 !

A gagner 30' sur un simulateur de vol Mirage 2000 IMMERSIV à Lesquin.

Terrain jeu et de stratégie, le centre de loisirs et de formation IMMERSIV est unique en Europe. Dès votre arrivée, vous serez immédiatement plongé dans l’univers de l’aviation. Les codes couleurs, les équipements, les vestiaires, le « bar des pilotes »… : tout est propice au dépaysement, à la détente et à l’immersion.

Moderne et fonctionnelle, notre de structure d’accueil est modulable et privatisable pour les événements professionnels (réunions, formations, séminaires, conférences) et privés (sur étude et devis). De la location de salle à l’organisation complète d’une manifestation, nos services de réception sont à la carte.

Le centre de Lesquin (59) dispose au rez-de-chaussée de :

- 1 salle de simulateurs de vol et espace brief : 1 simulateur Airbus A320 (8 passagers) et 1 simulateur F35 - 1 zone équipée de 4 plateformes de réalité virtuelle Omni Virtuix - 1 simulateur de vol Airflight 360 - 2 vestiaires et WC - 1 zone de détente avec bar et petite restauration sur place - 1 point « shop » NB : le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite

A l’étage, vous pourrez profiter de : - 6 simulateurs de vol Mirage 2000 - 4 salles à capacités d’accueil variables (de 15 à 50 m2) pour les réunions, formations, rendez-vous, etc. - 1 espace détente en mezzan

Toutes les infos ICI