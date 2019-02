Piscine & Jardin : un Salon pour nager dans le bonheur !

Salon Piscine et Jardin - Parc Chanot - Marseille - du 28 Février au 3 Mars

France Bleu Provence est partenaire du Salon Piscine et Jardin du 28 Février au 3 Mars 2019

Créé en 2003, le Salon Piscine & Jardin se hisse au premier rang régional des évènements dédiés au secteur d'activité de la piscine et du jardin. Fréquenté chaque année par 10 000 Visiteurs, il réunit un centaine d'exposants répartis sur 10 000 m² et offre une sélection "XXL" pour faire de son extérieur une véritable pièce à vivre.

LA PISCINE DANS TOUS SES ETATS !

Venez rencontrer des professionnels pour aménager vôtre extérieur. Du 28 février au 3 mars prochains, le Parc Chanot deviendra le lieu idéal pour explorer et découvrir toutes les tendances du moment, dénicher des PRODUITS INNOVANTS, participer à des ATELIERS ET CONSULTATIONS, ou encore prendre des conseils et concrétiser ses envies avec desEXPERTS.

L’ATELIER « RELOOKER VOTRE JARDIN »

À ne pas rater ! Des architectes paysagistes offriront des consultations gratuites pour repartir, 20 minutes plus tard, avec le croquis de son futur extérieur…

ON PENSE AUSSI AUX ENFANTS AVEC L’ATELIER « MA CABANE » !

Car le jardin est aussi un espace de jeu pour les enfants, PISCINE & JARDIN vous aide à aménager un espace ludique, sportif et sécurisé grâce à l’atelier macabane. Les enfants pourront construire sur place, aidé d’animateurs, des cabanes en bois à leur dimension, qu’ils monteront en suivant les plans, décoreront puis démonteront… presque tous seuls !