PLACE NET - Les candidats aux législatives déjà en piste sur les réseaux sociaux

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce vendredi 27 janvier 2017 : les politiques bataillent déjà en vue des législatives et le groupe The Pirouettes en concert à Annecy.

Facebook, Twitter... À quelques mois des législatives, il est l'heure de se créer des comptes !

Démarche inédite pour une candidate savoyarde ! Investie par l'UDI dans la 4ème circonscription, la centriste Christelle Favetta-Sièyès s'est créé un compte Twitter et un profil Facebook. Problème... En janvier dernier, Les Républicains ont également investi leur propre candidate : Alexandra Turnar, adjointe au maire de Chambéry et conseillère régionale. Or, les deux parties sont en train de négocier les candidatures pour les prochaines législatives. Pour autant, Christelle Favetta-Sièyès, ancienne présidente de la CGPME Savoie, ne se laisse pas marcher sur les pieds. En plus de ses comptes sur les réseaux sociaux, elle a lancé une pétition en ligne pour demander le soutien des électeurs. La bataille fait rage !

Autre cas en Savoie... celui de Pierre-Marie Charvoz qui a annoncé sa candidature lui aussi sur Facebook dans la 3ème circonscription.

Le groupe annécien The Pirouettes revient dans son fief !

The Pirouettes, c'est l'histoire de Léo qui tombe amoureux de Victoria et qui lui dédie une chanson alors que tous deux sont lycéens à Annecy.

Si le qualificatif "mignon" vous vient à l'esprit, sachez que le terme commence à agacer les deux artistes comme le rapporte Les Inrocks qui les a interviewés. Depuis cette vidéo le groupe a fait du chemin et a sorti un album, Carrément carrément, qui a percé avec notamment cette chanson :

Album que vous entendrez vendredi soir si vous vous rendez au Brise-Glace d'Annecy puisque le groupe revient en concert sur ses terres.