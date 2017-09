Place ô Mômes à Tonneville, samedi 16 septembre

Aux portes de Cherbourg-en-Cotentin, Place ô Mômes est un festival pour les enfants, un évènement unique dans la Manche. Organisé par la Coopérative Scolaire de Tonneville dans la Hague, il propose plus de 20 animations et de beaux spectacles à partager en famille.

Après le succès de la première édition avec plus de 1500 personnes sur une demi-journée, le festival 2017 a décidé d’ouvrir plus tôt (à 10h), d’augmenter le nombre de Pass et de proposer une restauration sur place avec un food truck et un grilleur.

Au programme de Place ô Mômes 2017 de 10h à 18h30 :

Des Ateliers créatifs, jeux, promenades en poney, maquillage, tatouage éphémère et bar à ongles, chasse au trésor… plus de 20 activités à découvrir, pour les enfants de 2 à 12 ans.

Les spectacles de Place ô Mômes 2017 :

Le concert de Norkito : 2 représentations : une à 13h30 , l'autre à 14h45.

Le Facebook de Norkito

Le spectacle du Cirque Barba Sousa : 2 représentations : la première à 16h15 , la deuxième représentation à 17h15.

Le Facebook du Cirque Barba Sousa

Place ô Mômes 2017 en pratique :

Samedi 16 Septembre à Tonneville entre Cherbourg-en-Cotentin et Sainte Croix Hague (sur la D901) de 10h à 18h30.

Les tarifs du festival:

Le Pass festival est à 10 € . IL donne accès à tous les ateliers et aux deux spectacles.

Le ticket concert est à 4€ tout comme le ticket spectacle.

Pour chaque Pass festival acheté, un adulte accompagnateur a accès gratuit aux deux spectacles. Si vous souhaitez des tickets spectacles supplémentaires pour les accompagnateurs, vous pouvez acheter des tickets à l'unité.

Où achetez vos Pass et tickets ?

A l'accueil de la mairie de Tonneville aux heures d'ouverture ou sur la billetterie de Place ô Mômes : ACHETEZ VOS BILLETS ICI

Sur place : parking, buvette, restauration (midi et goûter)