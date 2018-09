La 14ème édition du salon Plantes et saveurs d’automne investit le Manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue dans la Manche les 22 et 23 septembre 2018. Des plantes, des produits du terroir, des animations attendent les visiteurs dans les allées du Manoir et sous chapiteau.

Plantes et Saveurs d'Automne au Manoir du Tourp dans la Manche avec France Bleu Cotentin

Omonville-la-Rogue, France

Dans le cadre exceptionnel du Manoir du Tourp dans la Manche, plus de 40 exposants venus de tout le Grand Ouest proposent leurs productions.

Côté végétaux : des plantes rares, plantes potagères, variétés actuelles ou anciennes, aromatiques, des graines...les férus d’horticulture trouveront sur le salon de quoi enrichir leur jardin.

Les visiteurs pourront profiter des conseils des professionnels présents : comment réussir les plantations, tailler et l'entretenir les végétaux, aménager harmonieusement l’espace ? Venez échanger autour de cette passion qu’est le Jardin.

Nouveauté cette année : Christophe Guerrand, le jardinier de France Bleu Cotentin donnera une conférence le samedi et le dimanche à 15h30 sur les alternatives aux pesticides chimiques. Il animera également un atelier conseil sur la taille, les maladies…

Coté saveurs : des artisans locaux proposent leurs produits : miel, pain, pâtisserie…

Sur le salon Plantes et saveurs d’automne vous trouverez aussi de la décoration et du mobilier de jardin, des associations de passionnés, des expositions et des animations pour enfants.

A noter : La possibilité de participer à une balade commentée sur la découverte des plantes comestibles et médicinales près du Manoir du Tourp (inscription au 02 33 01 85 89).

Une animation poterie est proposée aux enfants, le samedi et le dimanche à 14h30 et 16h. Uniquement sur inscription au 02 33 01 85 89. Tarif : 2,50 € par enfant.

Plantes et saveurs d’automne 2018 en pratique :

Le salon Plantes et saveurs d’automne au Manoir du Tourp dans la Hague est ouvert les 22 et 23 septembre de 10h à 18h30.

Tarifs : 2,50 € / adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans. Parking gratuit. Brouettes à disposition.

