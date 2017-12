Concert debout / entrée libre

Entrée libreComme chaque année, le RéZo donne l'opportunité à une sélection de groupes et artistes débutants de se produire en concert dans des conditions scéniques et techniques professionnelles afin de partager, parfois pour la première fois, leurs compositions avec le public.L'occasion de sortir du local de répétition et de tester sa prestance scénique devant une audience inconnue.Cette soirée est ouverte à tous les styles de musique. Seules conditions pour participer, être domicilié en Corse et avoir un set de minimum 20 minutes avec une majorité de compositions.Infos et envoi des candidatures en écrivant à Marie-Cécile Hanin : lerezocorse@gmail.comut

Comme chaque année, le RéZo donne l'opportunité à une sélection de groupes et artistes débutants de se produire en concert dans des conditions scéniques et techniques professionnelles afin de partager, parfois pour la première fois, leurs compositions avec le public.

L'occasion de sortir du local de répétition et de tester sa prestance scénique devant une audience inconnue.

Cette soirée est ouverte à tous les styles de musique. Seules conditions pour participer, être domicilié en Corse et avoir un set de minimum 20 minutes avec une majorité de compositions.

Infos et envoi des candidatures en écrivant à Marie-Cécile Hanin : lerezocorse@gmail.com

Plus d'infos : www.le-rezo-corse.com