Plein feu sur la comédie musicale Les 3 Mousquetaires

On a tous en tête "un pour tous, tous pour un", la devise des 3 Mousquetaires ! Retrouvez sur scène d'Artagnan, jeune Gascon venu à Paris qui se lie d'amitié avec Athos, Porthos et Aramis, les mousquetaires du Roi Louis XIII.

Nous recevons aujourd'hui une partie de la troupe de la comédie musicale "les 3 mousquetaires". ils viennent nous parler de leur expérience d'artiste et de cette belle aventure musicale ! Après leur première représentation au Palais des Sports de Paris, la troupe part en tournée et s'arrête au Zénith de Limoges le 13 Mai 2017 pour un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Avec nous en studio : Damien Sargue qui incarne Aramis, Megan Lanquar, Constance et Christophe Héraut dans le rôle de Richelieu.

Christophe Héraut / Richelieu - Megan Lanquar / Constance - Damien Sargue / Aramis. tous les 3 invités sur France Bleu Limousin - ©Les 3 mousquetaires FB

"Les Trois Mousquetaires" est l'un des romans les plus traduits : à oeuvre universelle, spectacle universel !

Extrait de cette comédie musicale interprété par Damien Sargue.

Damien Sargue vu dans la comédie musicale "Roméo et Juliette" , connu pour sa participation sur l'album " Génération Goldman 2 " mais aussi, un des piliers du projet ambitieux "Forever Gentlemen" (un album France Bleu) hommage au répertoire mythique des années 50 et aux crooners éternels. Il interprète plusieurs titres dont le 1er single "La Belle Vie".

Les 3 Mousquetaires sur scène à Rouen en Février 2017 - ©Les 3 Mousquetaires FB

L'équipe du spectacle "Les 3 Mousquetaires" offrira un show moderne et plein de surprises mêlant performances scéniques, décors majestueux et prouesses techniques hors du commun. Tenez-vous prêt à vivre une aventure combinant chevauchées, combats épiques, galanterie et traîtrise aux côtés de d'Artagnan et ses acolytes qui ont pour seul crédo : "Un pour tous, tous pour un" !

Affiche du spectacle "les 3 mousquetaires" mis en scène par Dominic Champagne - ©Les 3 mousquetaires FB

Rendez-vous avec Aramis, Constance et Richelieu sur France Bleu Limousin mercredi 15 Mars à 17h35 !