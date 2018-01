Du 15 au 19 janvier, la station d'Avoriaz 1800 est le théâtre de la première édition des "sauveteurs de l'extrême".

De nombreux professionnels et experts du sauvetage en montage sont réunis pour parler de leur métier. Cette opération permet d'éclairer une profession méconnue du grand public, mais qui sauve chaque saison des milliers de vies.

Tout au long de la semaine, la station d'Avoriaz 1800 vibre au rythme de nombreuses animations, initiations, actions de sensibilisation et de temps forts dédiés au secourisme en montagne : démonstrations d'hélitreuillage, de recherches avec chiens d'avalanches, stands de prévention des risques, expositions et visites d'engins et du matériel d'intervention, manœuvres de cordages, ateliers météo, conférences et tables rondes.