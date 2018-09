Seniorêva est le Rendez-vous annuel pour les 50 et + en région Hauts-de-France, à Lille Grand Palais les 4,5 et 6 octobre 2018.

Lille Grand Palais, Lille, France

Rassemblant plus de 110 exposants dédiés à la vie quotidienne et aux projets des plus de 50 ans, vous y trouverez Tours Opérateurs, Offices de tourismes, Banques, Assurances, Mutuelles, Rénovation et Aménagement de la maison, Thalassothérapie, Organismes de protection sociale, et bien d'autres. C'est simple, tout y est !

Venez aussi profiter des nombreuses animations et spectacles proposés pendant les 3 jours de salon, ou tout simplement passer un bon moment parmi nous.

Vous êtes à la retraite ou vous la préparez activement ? Jeunes seniors, pré-retraités ou retraités actifs, ce salon est fait pour vous, c’est votre rendez-vous unique dans la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie !

3 jours pour vous informer...

Les professionnels des secteurs de la vie pratique, du tourisme, des loisirs, de la santé, du bien-être et de la vie associative seront présents pour vous informer, vous conseiller et vous aider à concrétiser vos projets. N’hésitez pas à interroger les conseillers et experts sur leurs stands ou sur l’espace conférences du salon.

Cette année, en partenariat avec la CARSAT Nord-Picardie, le salon SenioRêva vous aide à préparer et à bien vivre votre retraite en vous apportant des informations complètes et en répondant à toutes vos questions.

SenioRêva vous propose notamment un planning de conférences riche, avec au programme, les thématiques suivantes : la transmission de votre patrimoine, le maintien de votre autonomie, habiter ou invertir dans une résidence seniors, etc.

3 jours pour vous faire plaisir...

Ce salon est également l’occasion pour vous de passer une journée ludique et conviviale grâce aux animations et ateliers participatifs entièrement gratuits.

Vous pourrez vous faire coiffer, maquiller, masser, vous initier au roller, participer à une séance d’activité physique adaptée ou encore tenter de repasser votre code de la route grâce à l’Ecole de Conduite Française !

Ne manquez pas non plus la présence de Miss France 2018 sur le stand de Croisières de France, partenaire de l’événement !

Enfin, SenioRêva vous offre la possibilité de participer à une grande tombola avec de nombreux lots à gagner !

Des thématiques pour répondre à toutes vos questions :

Tourisme et loisirs

Santé, sport et bien-être

Vie pratique

Village institutionnel

Protection et patrimoine

Associations, producteurs et entreprises innovantes

- Entrée Gratuite - Accès gratuit aux conférences et aux ateliers - Restauration sur place (payante) : Bar/Snack et restaurant

Pour vous restaurer, le salon SenioRêva vous propose une offre variée, pour tous les budgets. Vous avez le choix entre un bar-snack et un restaurant implanté sur plus de 200 m².

Ghysel Traiteur régalera vos papilles pour le déjeuner en vous proposant des menus à la carte de qualité, exclusivement à base de produits frais, accompagnés de desserts gourmands. Nous vous donnons également rendez-vous pour une collation en après-midi le temps d’une animation sur scène !

Vichy Célestins attend votre visite afin de vous offrir une bouteille de son eau aux vertus bienfaisantes, pour une peau plus lumineuse et éclatante. A apprécier entre deux stands ou sur les nombreux espaces détente du Salon.

Horaires

Le salon est ouvert au public les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 de 10h à 18h.

