Premier du genre, ce festival de Ukulélé mêle master class, scènes ouvertes et concerts.

Organisé par l'EMIL (école de musique de Intercommunale les Vallée du Clain), ce festival permet de découvrir toutes les facettes du ukulélé, instrument trop souvent associé à la musique tahitienne.

Des concerts

Bassoukou Swing

Bassoukou Swing nous raconte l’histoire de deux instruments à cordes très différents : un tout petit (le ukulélé) et un très grand (la contrebasse). Ensemble, ils accompagnent une voix douce, et jouent des grands thèmes de jazz interprétés par d’illustres chanteuses américaines (Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe, Billie Holiday …).

Spectacle pour petites oreilles de 3 mois à 3 ans, avec Anne-Laure Moinet et Patrice Joubert.

Sur réservation 05 49 37 02 71

Samedi 20 octobre 2018

Smarves

Médiathèque

11h

Jane For Tea et Nico’o & The Kapiolani Boyz

Jane For Tea nous délivre une chanson pop aux mille influences, délicatement servie par la chaleur de l’Ukulele Hawaïen, le son d’une batterie des années 30, le tout lié par une touche d’électro ! Jane For Tea c’est une écriture, des jeux de mots, des sens uniques, des doubles sens, des mots qui voyagent, des mots qui touchent, des émotions, tout cela au cœur d’un univers musical à la fois jazzy, vintage, pop, glamour et déjanté ! Le cadre est posé avec un style à contre-courant des modes actuelles. Jane,c’est Séverine, à la fois chanteuse, comédienne, musicienne, l’âme sexy du duo qu’elle crée avec J-P, multi-instrumentiste, auteur et compositeur.

Nico’o & The Kapiolani Boyz

Passionnés de voyages, de musique et originaires de la même ville, le band distille du Hawaïan Jazz, du traditionnel, du « Slack Key guitar » et tout ce qui fait la musique hawaïenne, en agrémentant de quelques influences plus modernes. Virtuosité, maitrise technique, répertoire complet et varié, il faut les écouter pour se rendre compte de leur talent. Un quatuor qui mixe avec puissance le folk, le reggae, le funk et la musique du pacifique.

En 1ère partie : Ukulémil Band et UBOB Le BOUP (Bel Orchestre Ukulélé Pictave).

Samedi 20 octobre 2018

Nouaillé-Maupertuis

La Passerelle

20h

Ukestok ! par Le S.O.U.K. (Street Orchestra Ukulele Klub) street Band humoristique et spectaculaire de ukulélé !

Dimanche 21 octobre

Aslonnes

Salle polyvalente

17h

Des scènes ouvertes

Samedi 20 octobre 2018

Nouaillé-Maupertuis

La Passerelle

16h à 20h

Dimanche 21 octobre 2018

Aslonnes

Salle polyvalente

13h à 16h

Plus d’infos auprès de l’EMIL école de musique intercommunale les Vallées du Clain