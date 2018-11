Pornic dans "La Maison France 5"

Vendredi 23 novembre, France Bleu vous propose de découvrir Pornic, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Pornic

Cette semaine La maison France 5 vous emmène à Pornic, en Loire à Atlantique, perle de la côte de Jade et du pays de Retz. Un incontournable de la région !

Les intervenants de cette semaine ...

Agathe Aoustin ouvrira le bal avec moi. Elle est attachée de conservation du patrimoine. Elle connait par cœur l’architecture et l’urbanisme balnéaire de la Côte de Jade et donc de Pornic qu’elle nous fera visiter.

David Juet est architecte et compte déjà plusieurs réalisations dans la région. L’une d’elles se situe justement sur les hauteurs de Pornic. Et vous allez voir que pour l’élaborer, il s’est quelque peu éloigné des codes architecturaux de la région.

D’origine nantaise, Rodolphe vient depuis sa plus tendre enfance en vacances à Bernerie-En-Retz. C’est donc tout naturellement qu’il a choisi cette ville, il y a une quinzaine d’années, pour s’y installer et y ouvrir une brocante.

Christian Champin est sculpteur mais d’un genre particulier : il récupère des morceaux de ferraille qu’il soude entre eux pour en faire des œuvres d’art monumentales.

Et puis nous rejoindrons Michelle et Jean. Ils vivent à Pornic depuis plus de 40 ans. Ils y ont ouvert des chambres d’hôtes, Le jardin de Retz, dans une maison du 18e à l’ambiance plutôt romantique avec quelques touches déco empruntées au style gustavien…Tous deux nous feront découvrir les lieux un peu plus tard dans l’émission.

Frédéric Richeux, spécialiste de l’ébénisterie d’art. Il restaure des meubles anciens en faisant notamment appel à des techniques de travail très anciennes.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Changer : Stéphane Millet doit cette semaine optimiser l’espace d’une entrée

Une ancienne grange à Guérande : On s’intéressera à la rénovation d’une ancienne grange située à une trentaine de minutes de Pornic, à Guérande plus précisément. L’architecte d’intérieur Laureen Bidi qui est aussi propriétaire des lieux, s’est chargée de la rénover. Et il y a avait un peu de boulot car la grange de 200m2 était totalement en ruine au moment de l’achat.

Le design pour enfants : On va s’intéresser au design pour les enfants car eux aussi ont leur propre ligne de mobilier : meubles aux inspirations rétro ou aux lignes ultra contemporaines, rééditions de pièces design en version miniatures ou accessoires de déco originaux, cette saison l’univers des enfants n’a plus rien à envier à celui des plus grands.

L’électroménager pour le petit déjeuner : Il y a un moment crucial lorsque l’on séjourne en maison d’hôtes c’est celui du petit déjeuner…Et pour que celui-ci soit parfaitement réussi, en plus du pain frais et des confitures maison il faut de bons équipements : grille-pain, bouilloire, presse agrume. On a fait le tour de ce qui se faisait de mieux en ce moment.

Le bois foncé : Après la grande mode du bois blond, toujours d’actualité d’ailleurs, on a vu aussi revenir sur le devant de la scène ces derniers temps le bois foncé : chênes teintés ou fumé, teck ou noyer, le choix est vaste…

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 3 novembre à 20h50. Crest sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.