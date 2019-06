Port-Bail sur Mer fête la liberté du 12 au 21 juillet

Portbail, France

Cet évènement sur la Côte des Isles est à l’initiative de l'association Port-Bail sur Mer 1944. Cette association a pour vocation d’organiser des festivités et des commémorations à Port-Bail sur Mer qui regroupe les communes de Denneville, Port-Bail et Saint-Lô d'Ourville. L’association Port-Bail sur Mer 1944 est aussi à l’origine de la création de stèles commémoratives "Les Sentiers de la Liberté". Les deux premiers monuments seront inaugurés lors des cérémonies 2019 de "Port-Bail sur Mer fête la liberté".

Le site de l’association organisatrice Port-Bail sur Mer 1944 / Le Facebook @PB44M

Au programme de "Port-Bail sur Mer fête la liberté" dans la Manche :

Vendredi 12 juillet à 20h30

Pièce de théâtre "Les Voilà" - Salle polyvalente de Port-Bail - Sur réservation à l'Office de Tourisme - 02 33 04 03 07 - 6 € la place

Samedi 13 juillet à 20h30

Pièce de théâtre "Les Voilà" - Salle polyvalente de Port-Bail -Sur réservation à l' Office de Tourisme - 02 33 04 03 07 - 6 € la place

Dimanche 14 juillet à 10h30

Messe du souvenir et cérémonies en l’église de Port-Bail

Mardi 16 juillet et toute la semaine :

Exposition de photos historiques sur la libération

Exposition de figurines et miniatures US à la salle polyvalente et à la salle des sociétés de Port-Bail

Mercredi 17 juillet à 14h15

Randonnée pédestre commentée (8 km) Départ devant la Mairie de Port-Bail -Sur réservation à l'Office de Tourisme - 02 33 04 03 07 - Gratuit

20h30 Film "Port-Bail sur Mer et ses mémoires" à la salle polyvalente de Saint-Lô d’Ourville.

Randonnée à vélo dans le bocage Normand

Jeudi 18 juillet

14h15 Randonnées commentées à vélo :

- Randonnée de La liberté : 15 km (facile)

- Randonnée du Général D. Eisenhower : 20 km (facile) Départ devant la Mairie de Port-Bail - Sur réservation à l'Office de Tourisme - 02 33 04 03 07 - Gratuit

19h Pique-Nique "américain" à Saint-Lô d’Ourville - Derrière la Mairie

21h Concert "Jeudi de l’animation" à Port-Bail - Place de Gouey

Vendredi 19 juillet

Les trains de la libération (avec le train Touristique du Cotentin) - Sur réservation auprès du train touristique : 06 30 35 15 71

14h Train de la liberté (départ de Carteret) - 7 €/pers.

19h30 Train avec repas et animation 1944 (départ de Carteret) - 22 €/pers (18 €/enfant)

Démonstration d’une Dodge sur rail : 14 h Départ de la gare de Carteret et arrivée à 16h en gare de Port-Bail.

16h Exposition "Le rôle du rail dans la libération" à la gare de Port-Bail

16h30 Animation – Montage de lignes téléphoniques par les GI’s à la gare de Port-Bail

Lâcher de lanternes sur les plages de Port-Bail sur Mer

22h30 Lâcher de 1 000 lanternes et pyrotechnie avec embrasement des plages (grande plage de Port-Bail, plage Lindbergh à Saint-Lô d’Ourville et plage de Denneville - Inscription conseillée à l’Office du Tourisme pour obtenir une lanterne gratuite 02 33 04 03 07)

Samedi 20 juillet

Commémorations de Port-Bail :

9h15 Hommage au Père Haupais et Col. King à Port-Bail - Village La Rivière

10h Pose du drapeau français sur l’église Notre-Dame

11h Inauguration du monument "Le Prix de la Liberté" Port-Bail - Rue Colin du Quesnay

14h30 Défilé de la libération et animations 1940 au Centre-ville de Port-Bail

Défilé de la libération à Port-Bail - Raymond Thiesset

15h30 Concerts(Satin Doll Sisters, Riverside) et danseurs -Place Edmond Laquaine- Port-Bail

17h Parachutage dans le havre de Port-Bail

21h CONCERT Orchestre "Pyramide" - Place Edmond Laquaine

22h30 Défilé nocturne de la libération - Centre ville

23h CONCERT Orchestre "Pyramide" - Place Edmond Laquaine

Dimanche 21 juillet

9h30 Commémorations de Denneville au centre ville.

10h30 Inauguration du monument "le Mur des Mémoires" à Saint-Lô d’Ourville - Derrière la Mairie

11h30 Bénédiction US 1944 au Château d’Omonville à Denneville

12h30 Pique-nique géant au Château d’Omonville à Denneville

14h30 Défilé de la libération et animations années 1940 à Port-Bail - Centre-ville

15h30 Photo aérienne avec tout le public pour soutenir la candidature des plages du débarquement au classement mondial de l'Unesco (havre de Port-Bail)

16h30 Concerts (Satin Doll Sisters, Riverside) et fanfares à Port-Bail - Place Edmond Laquaine

21h Concert Orchestre "New Live" à Port-Bail - Place Edmond Laquaine

22h30 Retraite aux flambeaux au départ de la rue Robert Asselin à Port-Bail

23h Feu d’artifice à Port-Bail - Quai Aubert

23h30 Concert Orchestre "New Live" à Port-Bail - Place Edmond Laquaine

