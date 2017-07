Journée portes ouvertes aux Caves de Jurançon à Gan le 21 juillet 2017 avec France Bleu Béarn

Avec France Bleu Béarn découvrez la gastronomie du Béarn aux Caves de Jurançon à Gan, le 21 juillet 2017 pour la journée portes ouvertes.

Lors de cette journée festive des portes ouvertes des Caves de Jurançon à Gan, France Bleu Béarn vous fait découvrir les coulisses du 1er site touristique du Béarn et la 3ème entreprise la plus visitée en France.

Au programme de cette journée de nombreuses animations : balades en calèche, rencontre avec les sportifs de la région, des jeux pour les enfants, et, bien sûr les traditionnelles visites et dégustations des vins AOC Jurançon et AOC Béarn.

France Bleu Béarn en direct des Caves de Jurançon

Vivez ce moment de partage et de convivialité sur France Bleu Béarn, durant l'émission en direct de 16h à 19h avec Isabelle Young.