Ecoutez France Bleu Normandie lundi 16 juillet et gagnez ce coq en chocolat bleu, blanc et rouge, pour fêter la finale de la Coupe du monde 2018 France-Croatie.

Caen, France

Lundi 16 juillet au matin, après la victoire éclatante de l’équipe de France de football, France Bleu Normandie offrira un superbe coq en chocolat. Et même si elle ne gagne pas !

Un énorme coq en chocolat France Bleu-blanc-rouge sera offert à l'un(e) des auditeurs(trices) qui auront appelé le 02.31.44.48.44 et seront passés sur l'antenne entre 6h et 8h30 lors de l'interactivité Coupe du monde de football. Le tirage au sort sera effectué avant 9h.

Le coq est une magnifique réalisation de Jérôme Boutel, maître artisan chocolatier à Caen. Réalisé en couleur ; bleu, blanc et rouge, il pèse 3kg740. Imaginez : plus de trois kilos de douceur !

Pour le voir, rendez-vous devant la vitrine de la chocolaterie Charlotte Corday à Caen, au 114 de la rue Saint-Jean.

Il est aussi visible sur internet : chocolat-corday.fr ou sur Facebook : facebook.com/ChocolatCorday/

Bonne chance à tous !