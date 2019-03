Pour fêter le printemps, gagnez un séjour au château de Buros à Escalans en jouant sur France Bleu Gascogne

Le 7 avril, on fête le printemps au château de Buros à Escalans, près de Gabarret. A cette occasion, vous pouvez y gagner un séjour pour 2 personnes ! Pour tenter votre chance, jouez sur France Bleu Gascogne du 25 au 31 mars. Rendez-vous au 05.58.46.50.50.

Pour fêter le printemps, le château de Buros, à Escalans, vous accueille dimanche 7 avril à partir de 10 heures. Mais pour encore plus apprécier le lieu, situé à deux pas de Gabarret, vous pouvez y gagner un séjour pour 2 personnes ! Pour cela, jouez sur France Bleu Gascogne du 25 au 31 mars. Appelez-nous au 05.58.46.50.50. Bonne chance à tous.

Chambre au château de Buros

Voici le programme de la journée du 7 avril : visite du château et de ses dépendances, dégustation à l’aveugle d’Armagnac, petit marché de producteurs locaux, animations pour les enfants, atelier pâtisserie... Pour toutes ces découvertes et animations, l'entrée est gratuite.

Restauration possible sur place avec une assiette à 12€ spécialement concoctée par la chef et propriétaire des lieux Angélique de Wit réputée pour sa cuisine inventive et raffinée. Cette journée est l’occasion pour tous de découvrir ce château de caractère datant de 1800, niché au coeur de la Gascogne.